Pinto premiato col Maestrelli: “Con Mourinho spazio ai giovani top”

A Frosinone ieri è andato in scena il Premio Maestrelli. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, tra i premiati anche due volti della Roma, il general manager Tiago Pinto e la stessa della squadra femminile Manuela Giuliano. Il g.m. ha preso parte al premio con un videomessaggio: "Un premio che mi fa piacere perché legato al settore giovanile. Non è solo il mio modo di pensare il calcio, ma una cosa importante per la Roma e per il calcio italiano, perché in Italia c’è molto talento e dobbiamo creare la strada giusta per fare arrivare questi talenti in prima squadra. La finale di Conference League dimostra come sia possibile fare un progetto per i giovani e unirlo al successo sportivo. Noi abbiamo scelto un tecnico che è molto bravo e ha dato importanza al settore giovanile. Se abbiamo avuto successo in questo percorso molto del merito è anche suo". Poi la Giuliano, con gli occhi sulla Coppa Italia di domenica con la Juventus: "Ora tutte unite verso questa finale", le sue parole.