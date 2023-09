Pinto non arretra: “Noi da Champions e voglio Marcos Leonardo”

Sull’inizio difficile di campionato il g.m. spiega: "C’è frustrazione, ma siamo tranquilli"

Redazione

"L’ambizione del club è arrivare in Champions - dice il g.m. Pinto –. la Roma è migliore dell’anno scorso". Sul mercato concede a Mou tanta parte del merito di aver convinto Lukaku e conferma che per gennaio si punta ad avere Marcos Leonardo del Santos ("resta un obiettivo"), come riporta La Gazzetta dello Sport.

Sull’inizio difficile di campionato spiega: "C’è frustrazione, ma siamo tranquilli". Pinto lo è meno per gli arbitri: "Non voglio fare guerre, ma ormai non capisco più niente. Chiediamo solo giustizia".

E sul rinnovo di Mou: "Sarà trattato non in pubblico ma nelle sedi giuste".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.