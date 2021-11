Pinto: “No ad acquisti da ‘Instant team’. Mourinho lo sa ed è allineato con noi”

Il g.m. del club: "La proprietà ha ereditato una situazione finanziaria difficile"

La Roma è compatta e hanno tutti lo stesso obiettivo. Parola di Tiago Pinto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.Il g.m. del club. "Sapevamo che avevamo bisogno di tempo, e non è una scusa per io cattivi risultati – spiega tra l’altro a Sky – . La proprietà ha ereditato una situazione finanziaria difficile. Non posso dire che siamo soddisfatti, sappiamo che nell’ultimo mese i risultati sono stati cattivi, ma la leadership di Mourinho ci porterà buoni risultati nel futuro. In estate la proprietà ha speso tanti soldi per rinforzare la squadra, ma anche Mourinho ha detto che questo progetto ha bisogno di più finestre di mercato per completare una squadra che per un allenatore ambizioso come lui mai sarà completa. Ma è importante chiarire che fra di noi non ci sono diverse voci, noi parliamo con una sola voce. Siamo ambiziosi, però non possiamo creare un “instant team” come altre squadre fanno. Mourinho non solo ne è consapevole, ma è anche allineato. In ogni caso un giorno sarà uno degli allenatori più importanti della storia della Roma".