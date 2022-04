Pinto: “Micki ok”. E Mancini: “Se avessi fatto gol…”

Il difensore: "Gli episodi fanno la differenza. A me non entra la palla quest’anno, posso fare meglio perché ne ho le capacità"

Alla fine Mancini è sconsolato. "Gli episodi fanno la differenza. A me non entra la palla quest’anno, posso fare meglio perché ne ho le capacità. Era un’occasione ghiotta per passare in vantaggio, se avessimo segnato non avremmo preso gol. Siamo consapevoli della nostra forza, stiamo bene fisicamente, perciò ora pensiamo al Leicester" come riporta La Gazzetta dello Sport. Lo fanno i 4000 romanisti presenti a San Siro, così come Mkhitaryan, al 5° gol, che ha il contratto in scadenza. Qualche settimana fa Mou è stato esplicito: "Io e la dirigenza vogliamo che resti, Micki vuole farlo". Lieto fine in arrivo? Probabile. “Mkhitaryan è un giocatore molto importante per noi - spiega infatti il g.m. Tiago Pinto-. Penso che la voglia di tutte le parti sia la stessa, come la scorsa stagione. Non ci sono problemi, c’è solo una tempistica che la società e il calciatore hanno in mente".