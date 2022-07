Pinto in pressing sul Psg per Wijnaldum. Difesa: piace anche il mancino Zagadou

Pinto punta a metterlo a disposizione di Mourinho quanto prima, lui ha dato l’ok al trasferimento , il club francese lo ritiene un esubero. Un accordo di massima c’è sulla formula - prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo -, meno sullo stipendio: l’olandese guadagna 9 milioni , la Roma non vuole spingersi oltre i 4, quindi oltre metà ingaggio sarebbe a carico dei francesi. Tra l’altro il Psg (come il Tottenham e il Borussia Dortmund) ha chiesto informazioni su Zalewski , con la Roma che ha risposto sempre nello stesso modo: non si tocca.

Detto che, sempre a centrocampo, Frattesi continua a sperare di raggiungere Mourinho (ma ad ora è complicato), per la difesa la Roma sta parlando con Dan Axel Zagadou, 23 anni, difensore mancino, ex Borussia. I tedeschi non gli hanno rinnovato il contratto per lo stesso motivo per cui Pinto sta ragionando: è forte, ma ha saltato negli ultimi anni oltre 80 partite per infortunio. Prenderlo equivale a un rischio, ma considerando che ci sono già Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla forse la Roma potrebbe decidere di correrlo.