Pinto chiede ancora Frattesi e al Sassuolo piace il baby Volpato

La Juve è partita forte per Davide Frattesi, il gioiello del Sassuolo cresciuto nella Roma. E ieri c’è stata anche la puntata con Tiago Pinto, il g.m. romanista. Tuttavia l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali ha retto all’urto, sia bianconero che giallorosso, scrive Claudio Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Un vero intreccio. Il manager della famiglia Squinzi è fermo a quota 40 milioni, anche se apre a scambi. Ma punta ad un’asta, visto che a breve vedrà l’Inter. In linea teorica i giallorossi sono avvantaggiati perché vantano quel 30 per cento sulla rivendita. Ieri a fine pranzo Pinto e Carnevali sono stati evasivi sulla trattativa, confermando solo che Volpato e Tahirovic piacciono.