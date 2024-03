Pinto ammette: “Ho sbagliato con Sanches”

Un'intervista a Sky Sport dopo tre anni di Roma . Tiago Pinto ha detto di essersi "sentito morto quando è stato esonerato Mourinho", come riporta La Gazzetta dello Sport . E ha lasciato intendere di averlo salvato dall'esonero già dopo Genoa-Roma 4-1. "Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati condivisi con il club" ha aggiunto. Tanta autocelebrazione e solo due ammissioni: "Shomurodov e Sanches, due errori". Il suo futuro? Voci insistenti parlano di un ritorno al Benfica , dove lo ha preceduto a gennalo il pupillo brasiliano Marcos Leonardo.

