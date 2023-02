Pinto alla Uefa per i controlli ai bilanci. La proprietà ha rispettato i vincoli

Il gm della Roma Tiago Pinto è volato a Nyon, a capo di una delegazione del club giallorosso, per un meeting nel quartier generale della Uefa, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Un confronto previsto dal settlement agreement sottoscritto a settembre con il massimo organo calcistico europeo, in cui il club ha dovuto fornire un aggiornamento puntuale dopo la sessione di mercato appena conclusa, dimostrando di aver rispettato gli ormai celebri paletti imposti dall’accordo. In futuro la dirigenza giallorossa dovrà recarsi nuovamente a Nyon per rendere conto del rispetto dell’accordo: la Uefa infatti può decidere di convocare le squadre attenzionate anche una volta ogni due mesi.