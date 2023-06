Pinto a Londra: Scamacca e le cessioni di Kluivert e Ibanez. Mou, no agli arabi

Missione inglese per Tiago Pinto, che è atterrato ieri sera a Londra, scrive Andrea Pugliese suLa Gazzetta dello Sport, anticipando di qualche ora il suo sbarco nella City inglese. Il gm giallorosso cercherà di capire i margini di manovra che ci sono con il West Ham per prendere in prestito Gianluca Scamacca, ma andrà a caccia anche di qualche cessione eccellente. Ad esempio nelle ultime ore si è fatto vivo il Bournemouth per Justin Kluivert, che non è stato riscattato dal Valencia, ma i rossoneri dovranno presentare un’offerta di almeno dieci milioni di euro. Pinto proverà poi a capire anche quanto è reale l’interesse del Tottenham e del West Ham per Roger Ibanez: la Roma cerca 30 milioni, ma di fronte ad un’offerta di 22-25 più bonus si può chiudere. Infine l’incontro tra Mourinho e il presidente dell’Al Ahly a Chelsea, con il portoghese che ha ribadito il suo no all’offerta plurimilionaria degli arabi.