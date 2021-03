Piazza pulita. Restano Smalling e Miki. Da Mirante a Dzeko, over 30 via

Facendo fede alla filosofia che sta ispirando il mercato dall’arrivo del g.m. Tiago Pinto, la voglia di ringiovanire la rosa è prioritaria, anche perché consentirebbe di abbassare il monte ingaggi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Chiunque sia il possibile erede di Paulo Fonseca – da Sarri ad Allegri, da Amorim dello Sporting Lisbona a Conçeicao del Porto – avrà a che fare con tanti ragazzi da plasmare, soprattutto se saranno pieni di talento. L’idea, infatti, è quella di provare a liberarsi di tutti gli over 30, con l’eccezione di Smalling e Mkhitaryan.

La lista è lunga e in candidati all’uscita li vedete qui sopra. Ci sono coloro che si sentono traditi, poi i rassegnati e quelli che proveranno a puntare i piedi, qualora non trovassero delle condizioni che li aggradano. A Mirante nel 2020 era stato promesso il rinnovo anche per la leadership che sa esercitare nel gruppo, ma adesso – nonostante il contratto in scadenza – sembra non sia più una priorità. Juan Jesus finisce il contratto a giugno e andrà via di sicuro, come è assai probabile che accada a Bruno Peres. Dopo i tanti no detti negli ultimi mercati, anche Fazio, Santon e Pastore hanno dato una disponibilità di massima a trasferirsi, nonostante il rapporto con il club non sia vicino alla conclusione. Non verranno confermati Pedro e Dzeko.

Tutto questo ha un effetto domino sulle entrare. Oltre a Gollini e Musso, viene seguito Areola (scuderia Raiola), del Psg ma in prestito al Fulham, mentre per l’attacco – oltre al solo Vlahovic – dalla Svezia rimbalza il nome di Sead Haksabanovic, esterno svedese con passaporto montenegrino, classe ‘99 del Norrkoping.