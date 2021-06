Piace Rashica del Werder ma la Roma deve evitare le aste

Pinto cerca subito colpi e sconti per evitare possibili rincari

Le voci si rincorrono, l’ultima riguarda Milot Rashica per l’attacco, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Col contratto in scadenza nel 2022, il Werder ora sarebbe pronto a venderlo per circa 12 milioni (l’anno scorso ne chiedeva trenta), anche se su di lui – seguito pure da Milan e Napoli – sembra esserci forte l’Aston Villa, che potrebbe sbaragliare tutti. Occhi puntati, poi, anche su Patson Daka, 22 anni, nato in Zambia, attaccante del Salisburgo, che piace al g.m. giallorosso, ma al momento sembra essere ancora troppo inesperto per immaginarlo titolare nella Roma. In ogni caso, col rapporto in scadenza nel 2024, complicato pensare che costi meno di 22 milioni. Morale: occorre essere cauti per non sbagliare ma, paradossalmente, la Roma che nasce ha anche voglia di stringere i tempi.