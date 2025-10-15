Petrucci: “Io laziale alla Roma per Andreotti, impazzii al gol di Totti nel 2006”

L'ex dirigente giallorosso, che non ha mai rinnegato la sua fede calcistica ha raccontato la sua corsa sulle scale dello stadio di Kaiserslautern per abbracciare lo storico capitano della Roma

Gianni Petrucci , ex presidente del Coni e adesso alla guida della Federbasket , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il percorso della sua carriera, ricordando anche, da laziale, il suo passato alla Roma.

"Lazialotto. Andavo a salutare la squadra che partiva per le trasferte dalla Stazione Termini, seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ricordo il gol di Seghedoni annullato in un Lazio-Napoli perché c'era un buco nella rete e così la palla uscì dalla porta dopo che vi era entrata. Ero in curva, come sempre".