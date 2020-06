Petrachi: “Pellegrini resterà, Zaniolo faremo di tutto per tenerlo”

E allora la speranza per la Roma è che Petrachi si dimostri davvero capace di fare un mercato “creativo”, come ha detto lui stesso. È quello che gli chiedono da dentro Trigoria, anche in funzione di uno stipendio assai remunerativo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Petrachi a Trigoria è un uomo sempre più solo e non è certo che ci resti ancora a lungo. Prima, però, ha appunto il compito di costruire la Roma del futuro. Iniziando dalla possibile conferma dei gioielli. Pellegrini sì, Zaniolo non si sa, come conferma lui stesso: “Pellegrini ha una clausola, ma dubito la utilizzi per quanto è legato alla Roma. Zaniolo è il giocatore che emoziona i tifosi, faremo di tutto per tenerlo. Anche se poi il mercato ti mette davanti a tante difficoltà“. Insomma, l’universo giallorosso è avvertito, Zaniolo potrebbe anche partire.

Poi i possibili arrivi: “Kean non è nello nostre mire, esattamente come Mandragora e Rugani non entreranno mai nel progetto Roma. Sarà un mercato con tanti scambi, noi valutiamo i parametri zero. Potrebbe restare anche Kalinic, sapevo che avrebbe iniziato a segnare (in realtà solo due gol con il Cagliari, ndr )“.

Quindi le attese conferme di Smalling e Mkhitaryan: “A Roma stanno bene loro e le loro famiglie. Faremo di tutto per tenerli, i ragazzi sono dalla nostra parte. Poi se ci riusciremo non lo so“. E lì bisognerà essere bravi. Ma non solo lì.