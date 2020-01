Perotti in pole per la sinistra. Cetin piace al Galatasaray

La decisione definitiva Fonseca la prenderà soltanto questa mattina, ma nelle ultime ore, dopo gli ultimi allenamenti, sembra che Perotti sia in vantaggio su Mkhitaryan per il posto di esterno sinistro offensivo, come riporta La Gazzetta dello Sport.

A destra ci sarà Zaniolo, al centro Pellegrini, che essendo diffidato dovrà fare molta attenzione a non prendere cartellini per non saltare poi la Juventus la prossima settimana. In teoria il numero 7 della Roma, che a Firenze aveva accusato un fastidio al piede, potrebbe anche riposare, e in quel caso Mkhitaryan giocherebbe al suo posto, in pratica sembra molto difficile che Fonseca rinunci a un suo punto fermo, anche per non mandare alla squadra un messaggio sbagliato.

Andrà in tribuna Fazio, non convocato per un problema muscolare (l’ennesimo per la squadra giallorossa, che ormai si avvicina a quota 30 stop), mentre ci sarà Cetin, per il quale dalla Turchia c’è l’interesse del Galatasaray. La Roma sta riflettendo perché vorrebbe cedere Juan Jesus in questa sessione e continuare a far crescere il difensore turco, che però avrebbe bisogno di giocare, anche in chiave nazionale. Il Galatasaray lo vorrebbe in prestito per sei mesi, la sensazione è che a Trigoria siano poco convinti perché preferirebbero tenerlo per poterne monitorare da vicino inserimento e progressi.