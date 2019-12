Perotti: “Ci siamo fatti perdonare il giovedì di Coppa”

Giovedì sera era stato duro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. subito dopo il pareggio con il Wolfsberg in Europa League. Ieri, invece, Diego Perotti ha detto: “Stavolta era fondamentale cambiare l’immagine che avevamo lasciato a tutti giovedì sera, sappiamo che in Europa League abbiamo giocato male e non abbiamo alibi. Ma la Roma vera è questa che ha vinto con la Spal“.

Già, soprattutto poi se Diego Perotti tornerà davvero a essere lui come sembra. Ieri l’argentino è stato tra i migliori, vivo e frizzante come ai bei tempi. “Siamo stati pazienti e abbiamo gestito la gara – continua l’argentino -. Non era facile dopo il pari con il Wolfsberg. Ci siamo parlati nello spogliatoio e ci siamo detti che non poteva succedere un’altra volta, non poteva andare ancora come con gli austriaci. Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo riusciti a trovare i gol. È una vittoria fondamentale per il nostro cammino“.