Perez-Under, una sfida a tutta velocità

Una volta gioca Carles Perez, quella dopo Under. In attesa che torni Zaniolo si andrà avanti alternando, con una sfida continua tra i due. Il turco era partito avanti, poi gli infortuni e l’esplosione di Nicolò hanno cambiato le cose. Con l’arrivo di Perez – sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha ritrovato qualche stimolo, con lui la Roma ha più attacco alla profondità e pericolosità sottoporta, anche se per Fonseca è troppo egoista. Lo spagnolo, invece, dopo le difficoltà iniziali è andato a scuola dal mister e le cose ora vanno meglio: l’ex Barcellona garantisce più qualità e palleggio, ma deve migliorare nella ricerca della porta. Il prossimo anno, quando tornerà Zaniolo, uno dei due non ci sarà più e con ogni probabilità sarà Under a fare le valigie.