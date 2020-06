Perez studia da Xavi, per Mancini 10 giorni di tutore

Se Carles Perez metterà in pratica il consiglio di un certo Xavi, che qualche coppa nella bacheca ce l’ha, l’attacco della Roma potrà dirsi al sicuro, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Nella ripresa del campionato e in futuro visto che, essendo arrivato a gennaio, l’esterno catalano è l’unico sicuro di restare anche il prossimo anno. “Mi ha detto – le sue parole al sito della Roma – che nel calcio tutto dipende da noi stessi, nessuno ti regala niente, ogni traguardo va conquistato contando sulle proprie forze”.

Anche e soprattutto per questo l’ex Barça dovrà faticare per conquistare un posto da titolare. Prima dello stop stava crescendo, in condizione e intesa con i compagni, ma è in queste settimane a Trigoria, con Fonseca, che sta entrando davvero negli schemi.

Soprattutto adesso, che il tecnico ha iniziato ad alzare i ritmi. A farne le spese è stato Mancini che, nell’amichevole di martedì, si è slogato un gomito: indosserà il tutore per un paio di settimane, farà attenzione agli allenamenti, ma non è a rischio per la partita contro la Sampdoria.

Una notizia positiva, perché per la prima volta dall’inizio dell’anno – e a Trigoria Fonseca farà anche gli scongiuri – la Roma ha praticamente a disposizione tutto l’organico. Manca Pau Lopez, che sarà pronto tra una decina di giorni, e manca anche Zaniolo, che fa il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Un mancino in più in rosa, che si contenderà il posto con Ünder e, appunto, Perez.