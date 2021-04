Perez: “Puniti solo dagli episodi e da qualche errore”

Lo spagnolo: "Siamo partiti bene e la squadra ha fatto una buona partita"

Per un tempo la Roma ha retto bene con il Cagliari, soprattutto per la sua voglia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Poi anche Carles Perez ha iniziato ad essere meno incisivo di prima, seppur la sua parte l’aveva fatta con il gol del pareggio. "Io la penso come il mister – dice alla fine lo stesso Perez – Siamo partiti bene e la squadra ha fatto una buona partita. Avevamo le idee chiare, eravamo con la testa dentro la partita. Purtroppo, poi, gli episodi ed alcuni errori hanno portato ad un risultato diverso da quello che volevamo".