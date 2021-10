Perdite sensibili: 185,3 milioni. Sale il fatturato

Spicca un nuovo aumento di capitale, da chiudere entro dicembre 2022, di 460 milioni

Il Cda della Roma approva il bilancio al 30 giugno. Spicca un nuovo aumento di capitale, da chiudere entro dicembre 2022, di 460 milioni, come riporta La Gazzetta dello Sport. In realtà, 101 erano già stati versati da Pallotta, a cui si sono aggiunti i 284 iniettati dai Friedkin, pronti- coi soci di minoranza- a metterne altri 75 nel giro di 14 mesi. Se non lo facessero, la quota dei Friedkin (86% circa) crescerebbe e si potrebbe ripensare all’uscita dalla Borsa. Il fatturato sale a 180,4 milioni, le perdite sono di 185,3 milioni, di cui 21 per le uscite di Dzeko, Nzonzi e Pastore utili ai risparmi.