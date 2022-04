Per Zaniolo niente Bodo. Ieri la visita di Sasso

Se non dovesse partire, resterà a Trigoria per preparare al meglio la sfida alla Salernitana

La Roma volerà oggi in Norvegia, dove in serata andrà in scena la conferenza stampa di José Mourinho e dell’attaccante ghanese Felix scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . L’allenatore portoghese dovrebbe avere tutti a disposizione, ad eccezione ovviamente di Spinazzola e Veretout. Ma quasi sicuramente resterà a casa anche Nicolò Zaniolo, alle prese con un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare anche la Sampdoria. L’attaccante, del resto, in Norvegia difficilmente avrebbe giocato, anche a causa del freddo e del campo in sintetico che è certo l’ideale per uno che viene da due rotture dei legamenti crociati. Se non dovesse partire, resterà a Trigoria per preparare al meglio la sfida alla Salernitana. Ieri, intanto, a Trigoria c’è stato un ospite illustre: Rossano Sasso, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, che come spiega il club giallorosso è stato ricevuto "per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi". Sasso ha avuto in regalo anche la maglia numero 10, personalizzata.