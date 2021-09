Per Zaniolo multa di diecimila euro. Con l’Empoli sarà a disposizione di Mou

Probabilmente i giudici hanno tenuto conto anche delle attenuanti, con il giocatore insultato pesantemente da molti tifosi laziali, per di più in un settore che dovrebbe essere "qualificato"

Alla fine è andata bene: diecimila euro di multa e nessuna squalifica. Nicolò Zaniolo, quindi, domenica prossima contro l’Empoli sarà regolarmente al suo posto, sempre che Mourinho decida ovviamente di mandarlo in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa la sanzione del Giudice Sportivo: "Ammenda comminata per avere, al termine della gara, uscendo dal campo di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale". Quindi per Zaniolo neanche la diffida. Probabilmente i giudici hanno tenuto conto anche delle attenuanti, con il giocatore insultato pesantemente da molti tifosi laziali, per di più in un settore che dovrebbe essere "qualificato". Ma anche dei precedenti giurisprudenziali, dove per gesti simili sono state applicate sempre e solo delle ammende (l’ultimo caso era stato quello di Salvatore Esposito della Spal, due settimane fa).