Per Wijnaldum segnali positivi. Belotti aspetta Shomurodov

Un altro giorno se n’è andato via così, senza l’attesa fumata bianca , ma i segnali per l’arrivo in giallorosso di Georginio Wijnaldum sembrano essere positivi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Roma e Psg continuano a trattare: non sono arrivate alla quadratura del cerchio, ma alla fine l’affare dovrebbe andare in porto. Sono due gli ostacoli ancora da superare per arrivare al traguardo: la formula per l’acquisto del giocatore - per il quale il Psg ha aperto al prestito - e l’ingaggio da corrispondere al centrocampista olandese, che non intende effettuare troppe rinunce rispetto ai soldi già garantiti che ha con il club transalpino fino al 2024. Due ostacoli non insormontabili, ma ci sarà da sudare ancora un po’ per trovare gli incastri giusti, a tutte le latitudini.