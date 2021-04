Per Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura

Da oggi si tornerà a pensare solo a quel ginocchio sinistro che lo fa tribolare da inizio stagione, ma ieri è stata una giornata complicata per Chris Smalling. come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Tre malviventi incappucciati sono entrati in casa e sotto la minaccia delle pistole lo hanno costretto a consegnare orologi, soldi e preziosi. Una brutta pagina, che il difensore inglese spera di mettere da parte il prima possibile. Ieri, ovviamente, non si è allenato. Fonseca aveva dato il giorno libero alla squadra dopo la gara con l’Ajax, ma gli infortunati si sono visti ugualmente a Trigoria per proseguire il loro percorso di rieducazione.