Per Pellegrini e Diawara ci vuole ancora un mese

Ancora un mese senza Diawara e Pellegrini. È questo il responso dei controlli a cui ieri sono stati sottoposti i due centrocampisti dopo i due infortuni, rispettivamente, al ginocchio e al dito del piede destro. La buona notizia è che il recupero procede bene per entrambi, quella cattiva – ma non inaspettata – è che per le prossime partite Fonseca dovrà farne ancora a meno, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

L’unica è che la settimana prossima Pellegrini riprenderà a correre con la speranza di rientrare prima della data ad oggi prevista e cioè quella del 6 dicembre contro l’Inter. Per Diawara, invece, i tempi sono più brevi, visto che è atteso subito dopo la sosta di novembre. Entro questa settimana, infine, si capirà se Cristante dovrà operarsi al tendine e quali saranno precisamente i tempi di recupero. Fonseca, in ogni caso, non lo riavrà prima del 2020.