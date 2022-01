Per Pellegrini ancora uno stop: tornerà in campo dopo la sosta

Il capitano fermo per un risentimento alla cicatrice del quadricipite della coscia destra

Non c’è pace per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma infatti, dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri, ha accusato un risentimento alla cicatrice del quadricipite della coscia destra, che aveva subito una lesione a fine novembre, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dopo aver saltato le partite del mese successivo, il centrocampista era tornato in campo a gennaio contro il Milan, giocando poi anche contro la Juventus. Domenica scorsa però, durante il riscaldamento, mentre calciava in porta Pellegrini ha sentito un fastidio allo stesso punto e così precauzionalmente è stato fermato, e al suo posto è stato inserito all’ultimo momento Veretout. Gli esami di ieri, quindi, hanno accertato l’esistenza del problema, che gli farà saltare sia il match di Coppa Italia di giovedì contro il Lecce, sia la trasferta di campionato, in programma domenica prossima a Empoli.