Per la Roma due finali europee in due anni, quattro nella storia

Con la gara di ieri, la Roma ha raggiunto l’ultimo atto di una grande competizione europea Uefa per la seconda stagione consecutiva, dopo la finale di Conference conquistata e vinta l’anno scorso con il Feyenoord, come riporta La Gazzetta dello Sport. Tante finali quante quelle disputate dai giallorossi in precedenza in tutta la loro storia in questi tornei: la Coppa dei Campioni 1983-84, con la finale persa all’Olimpico contro il Liverpool, e la Coppa Uefa 1990-91, che vide l’Inter vincere dopo andata e ritorno: 2-0 a San Siro, 1-0 per i giallorossi a Roma.