Per la Juve Fonseca riavrà Kolarov e Florenzi, non Perotti

Florenzi e Kolarov sì, Fazio anche, almeno per la panchina, Perotti quasi sicuramente ancora fuori. Sono queste le indicazioni del lavoro di ieri a Trigoria, riportate da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Rispetto alla gara di Marassi ritroverà dopo la squalifica i due terzini titolari, Florenzi e Kolarov. Dovrebbero giocare entrambi, con Smalling e Mancini in difesa. In attacco ci sarà Kalinic, i trequartisti saranno ancora Ünder, Pellegrini e Kluivert.

A seguire la Roma allo Stadium ci saranno circa 800 tifosi (c’è comunque tempo fino a stasera per acquistare i tagliandi), a seguirla da casa ci sarà invece Nicolò Zaniolo che, ad una settimana dall’operazione al ginocchio, si divide tra il centro di Trigoria e Villa Stuart per cercare di non perdere neppure un secondo nella riabilitazione.