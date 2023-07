Per Kristensen ultimo sprint. Sabitzer, sblocco con una clausola

Nella torrida estate romana, José Mourinho sembra riuscire a trasmettere una serenità a prova di sudore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il lavoro è a ritmi da campionato (lo scrive sui social Dybala) e le partitelle vedono un serbo superstar (lo afferma Matic sempre sui social). Chi invece non può permettersi il lusso di scrivere nulla è il general manager Tiago Pinto, che fa della riservatezza la sua cifra stilistica. Certo, non è un caso che Gianluca Scamacca esca così allo scoperto nel dichiarare la sua passione per la Roma. Se Morata (per il momento) appare un obiettivo complicato, la richiesta di prestito al West Ham per il centravanti azzurro è nota, così come la risposta negativa (per il momento) della società inglese, che aspetta offerte, nonostante l’attaccante abbia già detto sì ai giallorossi. Un altro sì è da tempo arrivato dal danese Rasmus Kristensen, 25 anni, in forza al Leeds. La retrocessione del club inglese, però, gli consente di liberarsi in prestito secco e il terzino destro in settimana può sbarcare nella Capitale.