Per il regista tutto rinviato all’estate: Xhaka è in pole

Ancora a vuoto l’assalto al centrocampista voluto dalla scorsa estate da Mourinho. Diawara, in extremis la speranza di piazzarlo

Tutto rinviato a luglio. La speranza era quella di poter chiudere un’operazione last-minute per il centrocampista che Mourinho chiede fin dalla scorsa estate, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport Ed invece nulla, la Roma non è riuscita neanche stavolta a dare l’atteso regista all’allenatore portoghese. Nello specifico erano due le pista aperte in questa ultima parte del mercato invernale: Xhaka che da sempre è la prima scelta di Mourinho e Danilo Pereira, che era l’alternativa nata nell’ultima settimana e che sarebbe potuto arrivare in prestito dal Psg. Entrambe le piste, però, erano legate alla possibile uscita di Diawara, che invece – a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora – resterà ancora in giallorosso fino a giugno prossimo. Alla fine si potrebbe anche allestire una maxi-operazione che preveda tutti e due i giocatori in giallorosso e – magari – uno “sconto” da parte dei Gunners sull’intero pacchetto. Xhaka, infatti, per i Gunners continua ad avere un costo di circa 20 milioni di euro, più o meno il doppio di Maitland-Niles. Ma se la Roma li dovesse prendere tutti e due probabilmente riuscirebbe a strappare anche delle condizioni globali migliori, sia a livello di prezzo che di modalità di pagamento. Difficile invece si possa tornare all’assalto anche di Danilo, perché quella era una soluzione tampone per questa finestra di mercato, in attesa poi di rimodulare la situazione in estate.