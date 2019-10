Per i baby di De Rossi gran colpo a Napoli: “Vittoria clamorosa”

Un sabato dalle tante emozioni per la Roma Primavera, che a Frattamaggiore batte 2-1 il Napoli e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Tre punti speciali, i primi della stagione in trasferta con una rimonta messa a segno in soli 3’, che hanno il volto di due difensori: Calafiori e Ndiaye. Il primo ha dimostrato di avere tanto carattere, reagendo alla mancata convocazione per il Mondiale U17, prendendo per mano la squadra dopo il gol dei partenopei di Vianni, e segnando nella ripresa il gol del pareggio romanista; mentre il neo tesserato ha caricato i suoi nuovi compagni della bella magia contagiosa che è il batticuore di un esordio.

Se la ricorderà per sempre questa prima in giallorosso Ndiaye, difensore senegalese classe 2002, ex Afro Napoli United che ha raggiunto l’Italia via mare, così come non scorderà che è stato lui a lasciare il posto a Trasciani, non a caso l’autore della rimonta romanista.

Tanta sofferenza – non ha brillato Bianda al ritorno dopo l’infortunio rimediato in estate – e tante occasioni sprecate per la Roma che sale a 9 punti, a -6 dall’Atalanta capolista. “Abbiamo preso un gol che ci ha fatto cadere in depressione – ha detto De Rossi -, poi abbiamo ripreso a giocare. Questa è una vittoria di importanza clamorosa”.