Per Grillitsch strada in salita. Col Marsiglia si parla di Kamara

Pinto alla ricerca del centrocampista da tempo richiesto da Mourinho

Ora Tiago Pinto deve concentrarsi sulla pedina più importante, quel centrocampista che Mourinho gli aveva chiesto già la scorsa estate, individuandolo in Xhaka, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Da un paio di mesi il g.m. giallorosso sta trattando Grillitsch, mediano austriaco dell’Hoffenheim, 26 anni, che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. Servono però 6-7 milioni e la Roma sembra far fatica a trovare il soldi per portarlo via subito. L’alternativa principale ora è Boubacar Kamara, 22 anni, difensore del Marsiglia che nel frattempo si è trasformato in mediano difensivo. Anche lui ha il contratto in scadenza, il che abbassa il suo valore da 20 a 10-12 milioni. In più qui la Roma può sfruttare il fatto che i francesi riscatteranno Pau Lopez e Under: in tutto 21 milioni, da cui poter scalare il costo di Kamara.