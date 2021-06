Per Calafiori un altro esame…di maturità

Ieri il terzino giallorosso ha festeggiato quella scolastica, dal 6 luglio cercherà di convincere Mourinho a farlo restare a Trigoria

In attesa di essere (o sentirsi) maturo per la nuova avventura nella Roma di Mourinho, ieri Riccardo Calafiori si è accontentato di un’altra maturità, quella scolastica, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Festeggiata ovviamente con la famiglia e con un post su instagram («Maturo», con tanto di cuore). Poi via, verso la seconda parte delle vacanze, stavolta nel Salento, a Porto Cesareo, dopo aver staccato per un po' ad inizio mese nel mare caraibico di Santo Domingo.