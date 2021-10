Per Abraham oggi il provino decisivo: Shomurodov c’è

Le speranze reali di vedere l'inglese in campo non sono poi tantissime

Questa mattina ci sarà il provino decisivo, quello che dovrebbe definitivamente sciogliere ogni dubbio sull’eventuale presenza di Abraham o meno nella sfida di domani sera, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il centravanti inglese, però, alla partita di Torino non ha ancora rinunciato, tanto è vero che ieri – uscendo dal centro sportivo della Roma – ad un tifoso che gli chiedeva lumi in merito ha risposto così: “Contro la Juventus spero di esserci“. Già, anche se poi le speranze reali non sono poi tantissime, in verità. Anche ieri Abraham ha svolto solo terapie, per questo problema al calcagno del piede destro accusato nella sfida pareggiata in casa dall’Inghilterra contro l’Ungheria. Al centro dell’attacco giallorosso, dunque, dovrebbe esserci Eldor Shomurodov, anche lui tornato da poco dagli impegni con il suo Uzbekistan (vittoria per 5-1 con la Malesia, pesante sconfitta per 3-0 con la Giordania), con Pellegrini a giostrare alle sue spalle, nonostante la febbre che lo ha debilitato negli ultimi giorni. Con l’assenza di Smalling, confermata la coppia di difensori centrali formata da Mancini e Ibañez, mentre a sinistra Calafiori è in netto vantaggio su Viña. Il terzino uruguaiano, infatti, atterrerà in Italia solo oggi a pranzo, dopo aver giocato due partite e mezzo con la sua nazionale. L’ultima volta Mou lo mandò in campo lo stesso contro il Sassuolo, ma la prestazione fu quantomeno rivedibile. Meglio rifletterci su stavolta…