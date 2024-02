Pellegrini e gli assist romanisti: lui dietro a De Rossi e Totti

In carriera Pellegrini con la Roma ha piazzato finora ben 47 assist . Dopo il Cagliari si è messo alle spalle un gigante come Edin Dzeko (44). Davanti a lui ora ci sono solo il suo attuale allenatore, Daniele De Rossi (53), e Totti, inarrivabile, con 153

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.