Pellegrini: “Spero si torni molto presto alla normalità”

“Mi fa piacere essere accostato a Totti, ma Francesco è una leggenda. Io sono Lorenzo e cerco di essere il miglior Lorenzo possibile“. In questa frase c’è tutta l’umiltà e la maturità di Pellegrini, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista della Roma ha risposto ai tifosi sull’account twitter del club, raccontando come sta trascorrendo questi giorni in casa: “Mi manca la normalità, ma sto sfruttando questo tempo per stare con la mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare alle mie abitudini, agli allenamenti a Trigoria, alle partite. Le mie giornate? Mi sveglio presto per portare fuori i miei due cani. Passo molto tempo con mia figlia Camilla e mia moglie. Poi pranzo e nel pomeriggio mi alleno. Spero che la normalità torni presto per tutti e che questa situazione si risolva per il meglio“.