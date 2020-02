Pellegrini si ferma: salterà il Gent e anche Cagliari

Non bastavano le brutte prestazioni degli ultimi tempi e le critiche dei tifosi giallorossi. No, adesso ci si è messo pure uno stop di una settimana, che gli farà saltare la doppia trasferta di Gand (Europa League, in Belgio si gioca domani alle 18.55) e di Cagliari (in campionato, domenica prossima).

Insomma, per Lorenzo Pellegrini, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. è un momento assolutamente da cancellare il prima possibile. Ieri mattina, infatti, il centrocampista giallorosso ha effettuato a Villa Stuart gli esami strumentali del caso (nello specifico una risonanza magnetica, dopo che l’ecografia di lunedì non aveva fornito verità assolute) che hanno evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Resterà a riposo almeno fino a martedì prossimo, quando il giocatore eseguirà un’ulteriore risonanza di controllo per capire se nel frattempo quel piccolo edema lì si sia riassorbito. Dovesse essere così,