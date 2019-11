Pellegrini scalda i motori. E pensa al rinnovo fino al 2024

Lunedì scorso Pellegrini ha avuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi con la squadra e se tutto andrà bene sarà in panchina alla ripresa contro il Brescia. Come riporta Chiara Zucchelli de La Gazzetta dello Sport, il ragazzo preme per rientrare e sarà importante per Fonseca per alternarlo a Pastore e far rifiatare Veretout a centrocampo, ma i tempi non devono essere affrettati.

Perchè la frattura al quinto dito del piede non è stata una cosa di poco conto e due mesi senza campo si possono far sentire anche sui muscoli. Ecco perchè Pellegrini rientrerà in campo gradualmente, con l’obiettivo di partire dal primo minuto contro l’Inter il 6 dicembre a San Siro.

Con il nuovo anno i suoi agenti e Petrachi cercheranno di mettere nero su bianco il rinnovo del contratto, l’attuale scade nel 2022 e ha una clausola rescissoria da 30 milioni pagabili in due rate. L’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2024 e adeguare lo stipendio, con l’eliminazione della possibilità di svincolarsi unilateralmente.