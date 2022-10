Pellegrini salta il Betis Siviglia ed è in dubbio con il Lecce

Gli esami a cui è stato sottoposto ieri, infatti, Lorenzo Pellegrini non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma un generico stato di sofferenza al flessore che andrà quotidianamente monitorato. Questo lascia pensare che giovedì contro il Betis Siviglia, nonostante la delicatezza della sfida, il centrocampista giallorosso non giocherà. Poi, nei giorni successivi all’incontro di Europa League, le condizioni del capitano faranno capire se sarà opportuno impiegarlo domenica contro il Lecce (sulla carta impegno non titanico) oppure risparmiarlo per averlo di sicuro a disposizione nella sfida del giovedì successivo in trasferta a Siviglia, che potrebbe decidere le sorti di un girone che per i giallorossi non si messo nel migliore dei modi possibili dopo la sconfitta all’esordio in trasferta contro Ludogorets, che ha complicato i piani di gestione di José Mourinho.