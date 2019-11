Pellegrini più forte di tutto. Nemmeno un accendino lo ferma

Tutti pazzi per Lorenzo il Magnifico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quello per l’ex Sassuolo è un amore santificato dai numeri, visto che tra i 14 giocatori dei 5 maggiori campionati europei che in questa stagione hanno fornito almeno 7 assist in tutte le competizioni, Pellegrini è l’unico ad aver giocato meno di 10 partite (9 nel suo caso, a causa di una frattura al metatarso sofferta a Lecce a fine settembre che l’ha costretto anche all’operazione). Il segreto per una prova del genere, però, lo rivela Edin Dzeko. “Ho un’intesa speciale con Lorenzo. Prima della partita gli avevo detto di fare qualche altro assist, spronandolo così: ‘In Serie A nei hai fatti 5, ora in Europa League devi farne di più’ Avete visto? Stavolta ne ha fatti due e abbiamo vinto. Bene così, perché nella Roma abbiamo giocatori molto tecnici, che possono sempre fare la differenza”. Proprio vero, anche se Pellegrini nutre la voglia di tornare a fare gol: “L’emozione che si prova segnando e ricevendo l’abbraccio dei compagni è un’altra cosa”. Presto arriveà il rinnovo che toglierà di scena quella clausola rescissoria da 30 milioni e che fa venire i brividi ai tifosi giallorossi. D’altronde, una cifra del genere, ormai, sembra quasi un affronto per uno come lui.