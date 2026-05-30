Per la fumata bianca bisognerà attendere ancora un po'. Ma i segnali, in tal senso, sono tutti po-sitivi, se non addirittura assai incoraggianti. Quella che sembrava una storia d'amore destinata a finire andrà infatti quasi sicuramente avanti. E Lorenzo Pellegrini potrà anche coronare il suo sogno di restare ancora a Roma, a casa sua, nella squadra del suo cuore. Per mettersi al tavolino - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - l'entourage di Pellegrini sta aspettando la nomina del nuovo direttore sportivo, Tony D'Amico, che dovrebbe arrivare proprio in queste ore. Allo stato attuale Pellegrini guadagna 6,5 milioni di euro, un contratto frutto anche del fatto che Tiago Pinto temporeggiò troppo nel 2021. Adesso il rinnovo dovrebbe avvenire con un taglio di oltre il 50%. Del resto anche lo stesso Ga-sperini ha chiesto alla società di tenere ancora Lorenzo. Il rapporto tra i due ha faticato a decollare, ma adesso è ottimo.