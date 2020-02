Pellegrini, oggi esami: c’è il rischio lesione

Ansia in casa Roma, in vista della partita di giovedì prossimo contro il Gent. Lorenzo Pellegrini era uscito domenica per un problema agli adduttori., come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport

Ieri il centrocampista si è sottoposto ad una ecografia che non ha fugato i dubbi, così oggi farà una risonanza magnetica. Il rischio che possa esserci una lesione sussiste.

Di sicuro salterà la sfida di giovedì contro la squadra belga e molto probabilmente anche il match di domenica a Cagliari.

In difesa dovrebbero rientrare Santon e Fazio, mentre in attacco è ballottaggio sulle fasce: Perez-Under e Perotti-Kluivert.