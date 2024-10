Pellegrini: molto amato da chi lo allena, contestato da chi fa il tifo

Vedi com'è, l'autunno di Lorenzo Pellegrini. Che nel giorno in cui il calendario dà una carezza ai tifosi della Roma - l'esordio in azzurro dell'ultimo gioiello, Niccolò Pisilli, nello stesso 10 ottobre in cui debuttò un certo Francesco Totti, anno 1998 -, il capitano giallorosso di oggi e il 10 dell'Italia vive una serata al contrario, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport. Eccolo prendersi i fischi a casa propria, ancora una volta: un cartellino rosso, una vita alla rovescia, Olimpico amato e maledetto, il giorno scambiato con la notte. E come se Pellegrini non riuscisse a stare dietro all'amore, a pensarci bene. Come se sentisse un peso sulle spalle che a volte lo affonda. E non dovrebbe. Eppure accade. Accade che tutti gli allenatori per lui stravedono e un motivo evidentemente c'è. Tutti. Mourinho, neppure a dirlo. De Rossi, idem. Anche oggi Juric, pur dentro una bufera che la metà basterebbe. E Spalletti, verrebbe da dire soprattutto Spalletti. Che a lui ha affidato un ruolo chiave nel momento più delicato di tutta la sua gestione in Nazionale, titolare a Parigi nella prima partita post Europeo e titolare pure due sere fa. E intorno a lui il c.t. ha alzato un muro, con parole dolci e dure, dure e dolci. E la durezza non era certo per il centrocampista: "Ma chi è che critica Lorenzo? Chiediamoci chi è che lo critica... Io conosco bene l'ambiente di Roma: lì è difficile essere al di sotto del tentativo di fare il massimo. Ma Lorenzo sa fare diverse cose e le fa bene".