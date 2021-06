Pellegrini, la telefonata di Mou e il rinnovo in arrivo: firmerà fino al 2024

Il nuovo allenatore lo ha chiamato per manifestare stima e il capitano, dopo l’Europeo, firmerà un contratto prolungato. Pinto: "È parte del progetto"

Alla Roma vengono avvicinati una serie di nomi, veri e presunti, che potrebbero delinearne il volto nuovo, dimenticando a volte come le fondamenta sono quelle che dovranno reggere tutta l’impalcatura, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In questa chiave, è Lorenzo Pellegrini a rubare la scena, visto che potenzialmente fra un anno sarà svincolato e ha sempre un’agevole clausola di rescissione pari a 30 milioni. E allora che fare? Visto che a centrocampo (e non solo) i nomi si affastellano, la domanda è chiara: che cosa ne sarà del capitano? Giunte ieri le secche smentite da Trigoria per Van de Beek e Quaison, si tiene in stand-by anche l’ipotesi di un ritorno di Szczesny in porta, mentre fa scalpore sui social che il regista Koopmeiners dell’Az Alkmaar, da lungo tempo avvicinato alla Roma, dopo aver rivelato il suo ok ai giallorossi, risponda in italiano a un suo compagno. Resiste, inoltre, la suggestione di Nandez del Cagliari. Come si vede, poco più di polvere di stelle, anche se dall’Austria rimbalza l’interesse per l’attaccante Daka del Salisburgo e Lloris del Tottenham, ma la freddezza che si respira dalle stanze del potere giallorosso autorizzano a pensare tutto e il suo contrario. E allora, tornando all’inizio, per non vivere solo di sogni occorre puntare su delle certezze, cioè Pellegrini. Il centrocampista da tempo sa che dell’interesse della Roma di puntare su di lui per il futuro. Non è un caso che il general manager Tiago Pinto su di lui abbia detto: "Tutti noi in società pensiamo rappresenti i valori del nostro progetto. È un giovane di talento, ma è anche un lavoratore molto forte. Siamo ottimisti e contiamo di fare tutto". Il problema finora è stato il quando ma ora la soluzione sembra arrivata: a fine Europeo firmerà fino al 2024 senza clausola e con congruo aumento d'ingaggio. Non è un caso che fra le prime telefonate fatte da José Mourinho ai suoi nuovi giocatori ci sia stata quella al capitano. Chiamata assai gradita, visto la stima e la fiducia dimostratagli dal nuovo allenatore. L’obiettivo, quindi, è quello di far firmare il nuovo accordo prima dell’inizio della nuova stagione, così da sgomberare il campo da qualsiasi tentazione. Perché per Lorenzo è il progetto che conta.