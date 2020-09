Pellegrini in regia, esordio Kumbulla. Dybala convocato, andrà in panchina

La faccia non è quella dei giorni migliori. Sarà per questo che, in barba a tutte le consuetudini, Fonseca snocciola la formazione, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Pellegrini preferito a Diawara e Veretout in mediana. “Con Lorenzo possiamo uscire più velocemente per attaccare, con un uomo più vicino ai tre davanti“. Benedetto l’esordio in giallorosso di Kumbulla, l’allenatore ci tiene comunque ad accreditare il suo rapporto con i Friedkin “Io parlo tutti i giorni con loro, lavoriamo per una squadra più forte. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno“. Sul fronte difesa, entra in corsa Verissimo (Santos), con Marçao e Vida.

Pirlo invece resta abbottonato sull’undici di stasera, che però non dovrebbe discostarsi molto da quello con la Samp. Tra i convocati oltre a Morata c’è Dybala: entrambi si candidano per uno spezzone di partita.