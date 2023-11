Pellegrini, il recupero è ultimato. Con l’Udinese Mou riavrà il capitano

Se oggi la Roma femminile comincia il percorso in Champions (a Monaco sarà sfida al Bayern), anche gli uomini vorrebbero farlo il prossimo anno, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Per riuscirci, la buona notizia è che il recupero di Lorenzo Pellegrini è cosa fatta, al rientro sarà finalmente al suo posto.

Anche ieri, alla ripresa, degli allenamenti il capitano della Roma era al suo posto, con Mourinho che ha svolto una seduta anomala, con tanti giocatori della Primavera e una sgambata veloce, per poter anche allentare la tensione di questi giorni. Pellegrini era in gruppo, ha lavorato e giocato, si è anche divertito, ritrovando il sorriso dei giorni migliori. Un po’ perché si rende conto che i giorni peggiori sono oramai alle spalle (tra l’infortunio muscolare subito contro il Servette e le tanti voci extra-campo degli ultimi tempi) e un po’ perché la nascita di Nicolò, il suo terzo figlio (dopo Camilla e Thomas), gli ha messo le ali.