Pellegrini è rinato. Gol, assist e magie: la Roma di De Rossi ritrova il capitano

C’è stato un momento in cui in Europa c’erano due centrocampisti capaci di essere così decisivi da entrare in quasi tutte le azioni da gol della propria squadra, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Uno era Bruno Fernandes, che dalle nostra parti lo conosciamo bene non solo per le magie che con il Manchester United. E l’altro era proprio Lorenzo Pellegrini, l’attuale capitano della Roma, che alla fine della stagione 2021/22 fu l’unico calciatore italiano ad essere inserito nella classifica "Men’s Player of the Year Uefa", la graduatoria dei migliori giocatori dell’anno. Il premio alla fine andò a Benzema, Lollo (come è chiamato affettuosamente a Trigoria) arrivò 13°, una soddisfazione arrivata subito dopo aver alzato da capitano la Conference League. Ecco, quel Pellegrini lì era un giocatore stratosferico, che iniziava a far gola anche ai club di Premier. Quello attuale, invece, dopo un periodo di appannamento ci si sta riavvicinando. Lentamente, a suon di gol e assist vincenti...