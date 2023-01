Pellegrini è in dubbio, spazio ai baby per sostituirlo

Lorenzo Pellegrini tiene in ansia la Roma. Il capitano giallorosso, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport, è ancora alle prese con la botta alla coscia subita durante la sfida di Coppa Italia con il Genoa e, anche ieri, non si è allenato insieme al resto del gruppo. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente questa mattina a Trigoria, ma al momento il numero 7 non sta bene e avrebbe bisogno di riposare. Mourinho però lo considera indispensabile per aumentare la qualità del gioco in fase di possesso palla. Ecco perché il tecnico, sapendo di poter contare sulla volontà del giocatore, proverà fino all’ultimo a recuperarlo per la sfida in programma domani pomeriggio in casa dello Spezia.