Pellegrini è fuori: il capitano lavora per la sfida di Coppa

Contro l'Empoli ha più chance di recuperare Mancini

Redazione

Nonostante stia facendo di tutto per cercare il recupero dopo il problema agli adduttori, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli, lo staff medico ha deciso di non rischiare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Lorenzo Pellegrini, perciò, sta lavorando per essere quasi al top in Europa League. Giovedì prossimo, infatti, la Roma comincia la sua avventura nelle coppe europee in trasferta, cioè a Tiraspol, in Moldavia. L’avversario sarà lo Sheriff. infine, c’è qualche chance in più di vedere Mancini contro la squadra toscana. Dopo l’infortunio in azzurro, il difensore prova a essere a disposizione.

