Pellegrini-Dybala sono da valutare. Ballottaggio Abraham-Belotti

Tanti dubbi per Mou , ad iniziare dalle condizioni di Pellegrini e Dybala. scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Il primo si è allenato solo ieri con i compagni dopo aver saltato il Betis per un problema al flessore, il secondo è affaticato e potrebbe anche entrare in corsa, giocando poi dal via giovedì a Siviglia.