Pellegrini, Dybala, Abraham: fame di gol. La Roma studia la trazione 4X4

Vero che uno come lo Special One è stato quasi sempre abituato a farsi costruire le squadre a propria immagine e somiglianza, ma un vulcano come il portoghese non si ferma mai e così, dopo averla provata anche col Tottenham, anche nella scorsa stagione, fino alla partita in trasferta contro il Venezia, in autunno, il mantra era sempre quello della difesa a quattro. Poi la svolta, che lentamente ha cominciato a produrre frutti. Naturalmente, in tante occasioni Mourinho l’ha riproposta a partita in corso, sempre quando si doveva recuperare il risultato, e molte volte l’effetto benefico sul gioco offensivo si è visto. Inutile dire che durante la fase di preparazione lo Special One l’abbia preparata con cura così come il sistema di gioco di base e perciò non sorprende l’efficacia dimostrata due giorni fa contro la Juventus.